Представители МИД России и Ирана обсудили по телефону встречу в Астане

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Ирана Хосейн Джабер Ансари в среду провел телефонный разговор с российским коллегой Михаилом Богдановым по поводу предстоящих в Астане переговоров по Сирии, передает агентство Tasnim.

"Хосейн Джабер Ансари и заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов в ходе телефонного разговора сегодня вечером обменялись мнениями по поводу последних изменений, связанных со встречей в Астане", — говорится в сообщении агентства.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По словам Путина, новая площадка может дополнять женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал инициативу и заявил о готовности предоставить площадку. Ожидается, что встреча в Астане пройдет 23 января, а в Женеве — 8 февраля под эгидой спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

Переговоры в Астане будут проходить в рамках сотрудничества в трехстороннем формате Россия-Иран-Турция. Ранее президент России отметил эффективность такого формата, но подчеркнул необходимость учета интересов в регионе таких глобальных игроков, как США.

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