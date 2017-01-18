В провинции Дамаск более двух тысяч боевиков прекратили сопротивление

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Почти 2,3 тысячи боевиков прекратили сопротивление в провинции Дамаск, несогласным с перемирием дали возможность уехать с семьями в Идлиб, заявил на брифинге начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской.

Одним из последних примеров является урегулирование ситуации в долине реки Вади-Барада. По его словам, после того, как в начале января в результате диверсии, организованной террористами, была выведена из строя станция водозабора в населенном пункте Айн-аль-Фиджа, без воды оставались более пяти миллионов жителей столицы Сирии.

При непосредственном участии российских офицеров в девяти населенных пунктах, находящихся в данном районе, организовано примирение враждующих сторон, добавил Рудской.

"В результате 2 274 боевика прекратили сопротивление. Подавляющее большинство из них сложили оружие и вернулись к мирной жизни. Боевикам, не пожелавшим остаться в примирившихся населенных пунктах, предоставлена возможность вместе с семьями выехать в провинцию Идлиб", — сказал Рудской.