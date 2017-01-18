В ходе операции ВКС и ВВС Турции в Сирии поражаются 36 объектов
17:1218.01.2017
(обновлено: 17:43 18.01.2017)
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В ходе первой совместной операции ВКС РФ и ВВС Турции против ИГ в Сирии всего поражается 36 объектов, заявил на брифинге в среду начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской.
По его словам, в среду РФ и Турция проводят первую совместную воздушную операцию против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), согласованную с сирийским правительством, в пригородах Эль-Баба в провинции Алеппо.
"Всего поражается 36 объектов. Хочу подчеркнуть, что все они были заранее согласованы по линии генеральных штабов и командования авиационных группировок двух стран", — сказал он.
Рудской отметил, что "в течение двух последних суток велась доразведка целей с использованием комплексов беспилотных летательных аппаратов и средств космической разведки"
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин, тележурналист ВГТРК, координатор "Русской гуманитарной миссии" в Сирии Евгений Поддубный и генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев (слева направо) на открытии выставки "Cирия. Фотохроники войны" в Государственной Думе РФ. На втором плане слева - заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая.
Директор объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Александр Штоль (слева) и специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Валерий Мельников на открытии выставки "Cирия. Фотохроники войны" в Государственной Думе РФ.
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Посетительница на открытии выставки "Cирия. Фотохроники войны" в Государственной Думе РФ.