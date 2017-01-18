В ходе операции ВКС и ВВС Турции в Сирии поражаются 36 объектов

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В ходе первой совместной операции ВКС РФ и ВВС Турции против ИГ в Сирии всего поражается 36 объектов, заявил на брифинге в среду начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской.

По его словам, в среду РФ и Турция проводят первую совместную воздушную операцию против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), согласованную с сирийским правительством, в пригородах Эль-Баба в провинции Алеппо.

"Всего поражается 36 объектов. Хочу подчеркнуть, что все они были заранее согласованы по линии генеральных штабов и командования авиационных группировок двух стран", — сказал он.

Рудской отметил, что "в течение двух последних суток велась доразведка целей с использованием комплексов беспилотных летательных аппаратов и средств космической разведки"

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>