Российский Генштаб сообщил о наступлении на ИГ в районе Пальмиры

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Сирийские правительственные войска при поддержке ВКС России ведут наступление против боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) в районе Пальмиры, заявил на брифинге начальник главного оперативного управления российского Генштаба генерал-лейтенант Сергей Рудской.

Он отметил, что действия коалиции, возглавляемой США, под иракским городом Мосул во многом свелись к выдавливанию в восточную часть Сирии значительных сил ИГ, которые "почти беспрепятственно перебрасывают оружие, взрывчатку, живую силу в направлении Пальмиры, Дейр-Эз-Зора, а также приграничного с Турцией город Эль-Баб".

"Мы получили информацию, подтверждаемую несколькими источниками, о переброске большого количества взрывчатки в район Пальмиры с целью уничтожения террористами ИГИЛ мирового исторического наследия в городе. В настоящее время в районе Пальмиры правительственные войска при поддержке ВКС России ведут наступательные действия против боевиков ИГИЛ", — сказал он.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>