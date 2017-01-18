Российский Генштаб сообщил о наступлении на ИГ в районе Пальмиры

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Сирийские правительственные войска при поддержке ВКС России ведут наступление против боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) в районе Пальмиры, заявил на брифинге начальник главного оперативного управления российского Генштаба генерал-лейтенант Сергей Рудской.
"Мы получили информацию, подтверждаемую несколькими источниками, о переброске большого количества взрывчатки в район Пальмиры с целью уничтожения террористами ИГИЛ мирового исторического наследия в городе. В настоящее время в районе Пальмиры правительственные войска при поддержке ВКС России ведут наступательные действия против боевиков ИГИЛ", — сказал он.
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