МИД Сирии рассказал, при каких условиях США вступят в переговоры в Астане

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. США смогут принять участие в межсирийских переговорах в Астане, прекратив поддержку террористических группировок. То же условие касается Саудовской Аравии и Катара, заявил замминистра иностранных дел Сирии Фейсал аль-Микдад в интервью телеканалу "Аль-Маядин".
"В переговорах могут принять участие все, кто искренне желает разрешения сирийского кризиса", — заявил в свою очередь аль-Микдад, комментируя сообщения о возможном участии США в переговорах.
По словам сирийского дипломата, Вашингтону необходимо прекратить финансирование террористических группировок и наказать тех, кто их вооружает, в том числе, Саудовскую Аравию и Катар.
"Вот тогда мы обсудим вопрос их участия", — резюмировал министр.
Ожидается, что встреча в Астане пройдет 23 января, а 8 февраля политический диалог по Сирии продолжится в Женеве под эгидой спецпосланника ООН Стаффана де Мистуры.
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