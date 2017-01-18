МИД Сирии рассказал, при каких условиях США вступят в переговоры в Астане

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. США смогут принять участие в межсирийских переговорах в Астане, прекратив поддержку террористических группировок. То же условие касается Саудовской Аравии и Катара, заявил замминистра иностранных дел Сирии Фейсал аль-Микдад в интервью телеканалу "Аль-Маядин".

Во вторник утром глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что Москва считает правильным пригласить на встречу по Сирии в Астане представителей новой администрации США и ООН. Однако позже глава иранского внешнеполитического ведомства Мохаммад Джавад Зариф выступил против этого.

"В переговорах могут принять участие все, кто искренне желает разрешения сирийского кризиса", — заявил в свою очередь аль-Микдад, комментируя сообщения о возможном участии США в переговорах.

По словам сирийского дипломата, Вашингтону необходимо прекратить финансирование террористических группировок и наказать тех, кто их вооружает, в том числе, Саудовскую Аравию и Катар.

"Вот тогда мы обсудим вопрос их участия", — резюмировал министр.

Межсирийские переговоры в Астане готовятся и будут проходить в рамках сотрудничества в трехстороннем формате Россия-Иран-Турция. Ранее президент Владимир Путин отметил эффективность такого формата, но подчеркнул необходимость учета интересов таких глобальных игроков как США.

Ожидается, что встреча в Астане пройдет 23 января, а 8 февраля политический диалог по Сирии продолжится в Женеве под эгидой спецпосланника ООН Стаффана де Мистуры.

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