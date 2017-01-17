Сирийский министр дал прогноз по поводу результатов переговоров в Астане

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Министр по вопросам примирения Сирии Али Хайдар заявил, что не слишком позитивно настроен по поводу результатов предстоящих переговоров в Астане по урегулированию сирийского конфликта, сообщает агентство Tasnim.

"Факт в том, что вокруг (предстоящих — ред.) переговоров в Астане не позитивная атмосфера", — сказал министр в интервью агентству.

По его словам, сирийское правительство согласилось принять участие в переговорах не потому, что полагает, что эти переговоры приведут к урегулированию кризиса, а для того, чтобы отмести обвинения в том, что Дамаск выступает против диалога по этому вопросу.

"У нас нет больших ожиданий по поводу встречи в столице Казахстана, в особенности потому, что региональные и международные стремления пока оказываются неискренними", — добавил он.

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По словам Путина, новая площадка может дополнять женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в Астане. Ожидается, что встреча в Астане пройдет 23 января, а в Женеве — 8 февраля под эгидой спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

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