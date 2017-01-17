Россия за сутки передала в Алеппо 4,4 тонны гуманитарной помощи

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Российские военные за минувшие сутки передали жителям сирийского Алеппо 4,4 тонны гуманитарной помощи, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению в Сирии.

"В течение суток проведено семь гуманитарных акций, в ходе которых мирным жителям города Алеппо (районы Ланавейку; Аль-Гасания, Асилие; Али-Халил-Аль-Кабани; Сандерон; Карим-Аль-Тада; школа имени А.Мухаммеда в районе Шейх-Максуд) передано около 4,4 тонны гуманитарных грузов – продуктов питания, медикаментов, одежды и школьных принадлежностей, в школе "Сулейман" в районе Аз-Захра города Хомс детям передано 500 рюкзаков с канцелярскими принадлежностями и игрушками", — говорится в бюллетене, опубликованном на сайте Минобороны РФ во вторник.

В российском Центре по примирению также добавили, что продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости для жителей восточных районов города Алеппо.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. Россия с 30 сентября 2015 года по просьбе сирийского президента Башара Асада об оказании военной помощи начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии.