В Турции заявили о создании условий для переговоров РФ с оппозицией Сирии

АНКАРА, 17 янв — РИА Новости. Анкара создала условия для переговоров российской стороны с сирийской оппозицией и выступила в качестве страны-гаранта перемирия, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Турция и Россия играют важную роль в расширении зоны охвата режимом перемирия в Сирии. Анкара создала условия для переговоров представителей оппозиции с российской стороной. Последующие договоренности налицо. Турция выступила в этой связи в качестве страны-гаранта. Теперь мы проводим переговоры и консультации по вопросу встречи по Сирии в Астане. Накануне мы обсудили по телефону сирийскую тематику с (главой МИД РФ) Сергеем Лавровым", — сказал Чавушоглу на встрече с группой преподавателей вузов Анкары. Его цитирует агентство Anadolu.

По его словам, Анкара и Москва также успешно взаимодействовали во время эвакуации населения и сторонников оппозиции из восточных районов сирийского Алеппо.

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По словам Путина, новая площадка может дополнять женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в Астане. Ожидается, что встреча в Астане пройдет 23 января, а в Женеве — 8 февраля под эгидой спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

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