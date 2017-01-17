Иран выступил против присутствия США на переговорах по Сирии в Астане

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Тегеран против присутствия США на переговорах по сирийскому урегулированию, которые пройдут в Астане 23 января, передает иранское агентство Тасним со ссылкой на главу МИД Ирана Джавада Зарифа.
"Мы против присутствия США (на переговорах в Астане)", — заявил Зариф агентству.
"Мы не приглашали США и мы против их присутствия", — добавил глава иранского МИД.
Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По словам Путина, новая площадка может дополнять женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в Астане. Ожидается, что встреча в Астане пройдет 23 января, а в Женеве — 8 февраля под эгидой спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.
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