Звено Су-24М готовится к возвращению в Россию с авиабазы Хмеймим

ХМЕЙМИМ (Сирия), 17 янв — РИА Новости. Звено Су-24М и военные врачи медицинского отряда специального назначения готовятся к возвращению в Россию с авиабазы Хмеймим в Сирии, сообщил командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Андрей Картаполов.

"В соответствии с решением верховного главнокомандующего, президента РФ Владимира Путина продолжается сокращение состава нашей группировки Вооруженных сил в САР. Уже проводится подготовка звена Су-24 к убытию в Россию. Сегодня и в ближайшие дни в пункт постоянной дислокации возвращаются летный состав и личный состав медицинского отряда особого назначения", — сказал он.

Картаполов напомнил, что первыми из зоны конфликта после успешного выполнения задач убыли корабли авианесущей ударной группы Северного флота, в состав которой входят тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" и более 40 летательных аппаратов корабельной авиации, которые 6 января начали переход в пункт постоянной дислокации. Кроме того, на территорию РФ с авиабазы Хмеймим уже перебазированы первые шесть бомбардировщиков Су-24.

Заместитель командующего Военно-воздушными силами САР дивизионный генерал Мустафа Фарес подчеркнул, что "российская помощь сирийской армии склонила чашу весов в войне против терроризма в нашу сторону". "Вы продемонстрировали высокий профессионализм в ходе выполнения задач. Он явился воплощением славных традиций российской армии и крепости дружеских взаимоотношений, связывающих наши государства, армии и народы на протяжении десятилетий", — добавил генерал.

Двадцати восьми отличившимся солдатам и офицерам вручены ведомственные награды и почетные грамоты Минобороны РФ, 15 российских военнослужащих получили сирийские медали "Боевое содружество".

Командир авиационного звена майор Алексей Пономарев подчеркнул, что звено Су-24М с честью выполнило поставленные задачи и теперь готовится к возвращению домой. "В результате нашей поддержки правительственных войск были освобождены от боевиков террористических организаций населенные пункты, десятки тысяч людей вернулись в свои дома, приступили к восстановлению мирной жизни", — сказал он, поблагодарив тех, кто обеспечил боевую работу на авиабазе Хмеймим.

Майор Наталья Сивко от лица медицинского отряда спецназначения рассказала об участии российских медиков в оказании квалифицированной помощи раненным и больным жителям Сирии.

"Российские медики оказали помощь более 5 тыс жителей Сирии, 415 (человек) прошли лечение в стационаре, среди которых более 100 человек были прооперированы. Наши специалисты сопровождали гуманитарные колонны и осматривали больных в составе выездных бригад", — отметила старший ординатор госпитального отделения медицинского отряда.

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