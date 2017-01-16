ЕС планирует обсудить будущее Сирии на конференции в Брюсселе весной

БРЮССЕЛЬ, 16 янв — РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз намерен обсудить не только сбор средств для Сирии, но и процесс перехода власти и примирения в Сирии на встрече, которая может пройти в Брюсселе в апреле, сообщила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Ранее ЕС сообщил, что намерен весной организовать конференцию по Сирии, чтобы продолжить работу, начатую на донорской конференции, прошедшей в феврале 2016 года в Лондоне.

"(Конференция преследует — ред.) две основные цели: отметить выполнение обязательств, взятых на себя на донорской конференции в Лондоне в прошлом году, но в большей степени это может быть политическая конференция в надежде, что через несколько месяцев после запланированного перезапуска межсирийских переговоров в Женеве под эгидой ООН, это станет возможностью для международного сообщества перевернуть страницу и начать политический переход, процесс примирения и восстановления Сирии на основании соответствующих резолюций СБ ООН", — сказала Могерини журналистам после заседания глав МИД стран-членов ЕС.

Она отметила, что подготовка конференции пройдет "в тесной связи с ООН и спецпосланником ООН и в перспективе того, чтобы способствовать проводимой ООН работе".

Комментируя сроки проведения конференции, она отметила, что "она может пройти в апреле".

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