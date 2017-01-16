К перемирию в Сирии присоединились 1129 населенных пунктов

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Количество присоединившихся к процессу примирения населенных пунктов в Сирии увеличилось до 1129,
"За прошедшие сутки подписано шесть соглашений о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенных пунктов Аддалия (Эд-Дали центральная), Аддалия (Эд-Дали восточная) и Аддалия (Эд-Дали западная) в провинции Латакия, Хнефес-Эд-Даусе, Тайбет-Эт-Турки и Тель-Эль-Джабид в провинции Хама. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1129", — говорится в бюллетене, опубликованном на сайте Минобороны РФ в понедельник.
Также отмечается, что продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Хама, Алеппо и Эль-Кунейтра.
Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. Россия с 30 сентября 2015 года по просьбе сирийского президента Башара Асада об оказании военной помощи начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии.
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