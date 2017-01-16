Российская сторона зафиксировала 4 нарушения перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки четыре нарушения режима прекращения огня в Латакии, турецкая сторона – девять, РФ их не подтверждает, сообщается в информационном бюллетене российского центра по примирению в Сирии.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями единого соглашения, за сутки зафиксировано четыре нарушения в провинции Латакия. Турецкой частью представительства зафиксировано девять нарушений, из них в провинциях: Дамаск – четыре, Алеппо – три, Хама – два", — говорится в бюллетене, опубликованном на сайте Минобороны РФ в понедельник.

Отмечается, что в ходе разбирательства девять фактов нарушений российской стороной не подтвердились.

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