Российская сторона зафиксировала 4 нарушения перемирия в Сирии за сутки
18:0616.01.2017
(обновлено: 18:23 16.01.2017)
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки четыре нарушения режима прекращения огня в Латакии, турецкая сторона – девять, РФ их не подтверждает, сообщается в информационном бюллетене российского центра по примирению в Сирии.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями единого соглашения, за сутки зафиксировано четыре нарушения в провинции Латакия. Турецкой частью представительства зафиксировано девять нарушений, из них в провинциях: Дамаск – четыре, Алеппо – три, Хама – два", — говорится в бюллетене, опубликованном на сайте Минобороны РФ в понедельник.
Отмечается, что в ходе разбирательства девять фактов нарушений российской стороной не подтвердились.
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Корабельный истребитель Су-33 ВКС РФ перед взлетом с палубы тяжёлого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" для нанесения ракетно-бомбового удара по объектам незаконных вооруженных формирований на территории Сирийской Арабской Республики.
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Корабельный истребитель Су-33 ВКС РФ перед взлетом с палубы тяжёлого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" для нанесения ракетно-бомбового удара по объектам незаконных вооруженных формирований на территории Сирийской Арабской Республики.
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