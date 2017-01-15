Керри надеется на присутствие представителей Трампа на переговорах в Астане

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Госсекретарь США Джон Керри выразил надежду, что представители администрации избранного американского президента Дональда Трампа примут приглашение участвовать на переговорах по Сирии в Астане, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Я надеюсь, что следующая администрация решит поехать. Я думаю, для них будет лучше поехать", — заявил Керри журналистам в Париже после конференции по палестино-израильскому урегулированию.

Он отметил, что надеется, что встреча поможет добиться прогресса и приведет к возобновлению женевских мирных переговоров по Сирии.

Международная конференция по палестино-израильскому урегулированию прошла в воскресенье в Париже. Во встрече примут участие около 70 стран. К участию в конференции французские власти приглашали премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и председателя Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуда Аббаса, однако Нетаньяху отказался, назвав конференцию "обманом". Россию на конференции в Париже представляет посол РФ во Франции Александр Орлов.

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в субботу заявил, что Россия и Турция решили пригласить США на переговоры по Сирии в Астане. О предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в столице Казахстана Астане ранее договорились главы России и Турции. По словам российского лидера Владимира Путина, эта встреча может дополнить женевские переговоры.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, в свою очередь, поддержал данную инициативу. Ожидается, что встреча в Астане пройдет 23 января, а очередной раунд переговоров в Женеве — 8 февраля.