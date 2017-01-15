Из провинции Дамаск в Сирии вывели более 1,2 тысячи боевиков

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Из нескольких городов сирийской провинции Дамаск выведены 1268 боевиков, большинство из них сложили оружие и вернулись к мирной жизни, сообщается в информационном бюллетене российского центра по примирению в Сирии.
Отмечается, что из указанных населенных пунктов "выведены 1268 боевиков, большая часть из которых сложили оружие и вернулись к мирной жизни, остальным – предоставлена возможность безопасно выехать вместе с семьями в провинцию Идлиб".
"Тринадцатого и четырнадцатого января 2017 года по результатам переговоров с командованием незаконных вооруженных формирований ремонтные бригады приступили к работам по восстановлению станции водозабора в населенном пункте Айн-Эль-Фиджа, полностью выведенной из строя в начале января 2017 года в результате диверсии террористов. По информации сирийских властей, нормальное водоснабжение города Дамаск должно возобновиться уже в ближайшее время", — отмечается в сообщении центра.
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