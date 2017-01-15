Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 9 нарушений

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали девять нарушения режима прекращения огня, турецкие — 11, при этом 10 из них РФ не подтверждает, сообщается в информационном бюллетене российского центра по примирению в Сирии.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями единого соглашения, за сутки зафиксировано девять нарушений, из них в провинциях: Хама – пять, Латакия – четыре. Турецкой частью представительства зафиксировано 11 нарушений, из них в провинциях: Алеппо – пять, Дамаск – два, Идлиб – два, Хама – два", — говорится в документе, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

Сообщается также, что в ходе разбирательства по данным фактам нарушений установлено, что в одном случае огонь велся по формированиям группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), 10 нарушений российской стороной не подтверждаются.

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