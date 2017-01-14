Убит координатор от правительства Сирии в переговорах с боевиками

БЕЙРУТ, 14 янв — РИА Новости. Координатор со стороны руководства Сирии в переговорах с террористами в долине Барада, бригадный генерал в отставке Ахмад Гадбан, убит боевиками, сообщает агентство Sputnik со ссылкой на источник в службе безопасности.

По данным агентства, координатора застрелили из снайперской винтовки в субботу вечером, когда выходил вместе с ремонтной бригадой от источника Айн-аль-Фиджи.

Ахмад Гадбан был представлен руководством Сирии как доверенное ответственное лицо на переговорах с вооруженными группировками в долине Барада с целью прекращения боевых действий.

В минувшую пятницу сирийская армия и бойцы ополчения в долине Барада освободили от террористов единственный источник пресной воды Айн-аль-Фиджи, питающий Дамаск.

Инженерные бригады приступили к восстановлению разрушенной инфраструктуры практически параллельно работе саперов в районе источника воды. В субботу уже первый этап восстановительных работ был успешно завершен.

Террористы группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в конце декабря захватили единственный источник пресной воды, питающий Дамаск, оставив более 5 миллионов мирных жителей без водоснабжения.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>