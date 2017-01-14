Убит координатор от правительства Сирии в переговорах с боевиками

БЕЙРУТ, 14 янв — РИА Новости. Координатор со стороны руководства Сирии в переговорах с террористами в долине Барада, бригадный генерал в отставке Ахмад Гадбан, убит боевиками, сообщает агентство Sputnik со ссылкой на источник в службе безопасности.
Ахмад Гадбан был представлен руководством Сирии как доверенное ответственное лицо на переговорах с вооруженными группировками в долине Барада с целью прекращения боевых действий.
В минувшую пятницу сирийская армия и бойцы ополчения в долине Барада освободили от террористов единственный источник пресной воды Айн-аль-Фиджи, питающий Дамаск.
Террористы группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в конце декабря захватили единственный источник пресной воды, питающий Дамаск, оставив более 5 миллионов мирных жителей без водоснабжения.
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