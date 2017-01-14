Источник: переговоры о формате встречи в Астане еще не завершены

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Переговоры о формате встречи по Сирии в Астане не завершены, делать какие-либо заявления о ее участниках неуместно, заявил в субботу РИА Новости источник в Москве.

Ранее агентство Рейтер сообщило, что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Москва и Анкара решили пригласить США на переговоры по Сирии в Астане.

"Переговоры о формате встречи в Астане не завершены, работа в самом разгаре, поэтому какие-либо заявления об участниках делать неуместно. Хотели бы напомнить, что гарантами подписанных соглашений о прекращении огня, которые и легли в основу встречи в Астане, являются три государства: Россия, Иран и Турция. Соответственно и подобные объявления должны быть коллективными", — сказал источник.

О предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в столице Казахстана Астане ранее договорились главы России и Турции. По словам российского лидера Владимира Путина, эта встреча может дополнить женевские переговоры.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, в свою очередь, поддержал данную инициативу. Ожидается, что встреча в Астане пройдет 23 января, а очередной раунд переговоров в Женеве — 8 февраля.