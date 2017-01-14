ВКП сирийской оппозиции формирует делегацию для переговоров в Женеве

ДУБАЙ, 14 янв — РИА Новости, Юлия Троицкая. Высший комитет по переговорам (ВКП) сирийской оппозиции работает над формированием делегации для участии в следующем раунде переговоров между оппозицией и сирийскими властями, который намечен на 8 февраля в Женеве, говорится в заявлении комитета, выпущенном по итогам двухдневных переговоров его представителей в Эр-Рияде.
В комитете подчеркнули, что "выступают за возобновление по поиску политического решения в Женеве без предварительных условий".
Как ожидается, 23 января в Астане в Казахстане пройдут переговоры военных по ситуации в Сирии, а 8 февраля после длительного перерыва может состояться новый раунд диалога между сиирийской оппозицией и правительством САР под эгидой ООН в Женеве.
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