Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала два нарушения

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали два нарушения режима прекращения огня, турецкие — 16, при этом 10 из них РФ не подтверждает, сообщается в информационном бюллетене российского центра по примирению в Сирии.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого Соглашения за сутки зафиксировано два нарушения, из них в провинциях: Алеппо – 1, Латакия – 1. Турецкой частью представительства зафиксировано 16 нарушений, из них в провинциях: Алеппо – 8, Дамаск – 6 и Хомс – 2", — говорится в документе, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

Сообщается также, что в ходе разбирательства по данным фактам нарушений установлено, что в шести случаях огонь велся по формированиям "Джебхат ан-Нусра", а десять нарушений российской стороной не подтверждаются.

Согласно сообщению центра, с 00.00 30 декабря 2016 года в соответствии с Единым Соглашением по комплексному разрешению сирийского кризиса введен режим прекращения боевых действий. К нему присоединились вооруженные формирования оппозиции: "Фейлак аш-Шам", "Джабхат Ахли аш-Шам" ("Джейш аль-Муджахидин", "Сувар аш-Шам"), "Фирка Султан Мурад", "Джейш Идлиб", "Сукур аш-Шам", "Фейлак Рахман", "Джабхат аш-Шамия", "Таджаммуа Фастаким", "Джейш аль-Изза", "Джейш ан-Наср", "Аль-Фиркат аль-Уля ас-Сахилия" ("1 прибрежная дивизия"), "Джейш аль-Ислам", "Лива Шухада аль-Ислам".

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