Россия доставила в Дамаск воду и продукты для 120 тысяч жителей города

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Для 120 тысяч жителей сирийской провинции Дамаск организована доставка воды и продуктов, им оказывается медпомощь, сообщается в информационном бюллетене российского центра по примирению в Сирии.

"Общее количество населения городов Джейруд, Эль-Отне, Насирия и Рухейба (провинция Дамаск — ред.) составляет около 120 тысяч человек. При содействии российского Центра по примирению организована доставка в указанные населенные пункты питьевой воды, продуктов питания и предметов первой необходимости, жителям оказывается медицинская помощь", — говорится в документе, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. Россия с 30 сентября 2015 года по просьбе сирийского президента Башара Асада об оказании военной помощи начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии.

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