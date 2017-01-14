ВКП оппозиции Сирии поддержал делегацию, которая поедет в Астану

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Высший комитет по переговорам (ВКП) оппозиции Сирии в заявлении в субботу выразил поддержку делегации, которая представит вооруженные группировки на переговорах по сирийскому урегулированию в Астане.
"ВКП выражает поддержку делегации военных переговорщиков, готова оказать ей логистическую помощь и надеется, что на встрече удастся закрепить перемирие… и направить гуманитарную помощь, освободить заключенных", — говорится в заявлении в микроблоге Twitter комитета.
ВКП был сформирован по итогам конференции сирийской оппозиции в Эр-Рияде в конце 2015 года сроком на один год. Комитет принял участие в нескольких раундах переговоров по Сирии в Женеве, не принесших результат.
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