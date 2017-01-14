ВКП оппозиции Сирии поддержал делегацию, которая поедет в Астану

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Высший комитет по переговорам (ВКП) оппозиции Сирии в заявлении в субботу выразил поддержку делегации, которая представит вооруженные группировки на переговорах по сирийскому урегулированию в Астане.

Переговоры в Астане намечены на 23 января. По итогам консультаций в Анкаре представители 27 вооруженных групп подписали документ об условиях формирования делегации, которая поедет в Казахстан.

"ВКП выражает поддержку делегации военных переговорщиков, готова оказать ей логистическую помощь и надеется, что на встрече удастся закрепить перемирие… и направить гуманитарную помощь, освободить заключенных", — говорится в заявлении в микроблоге Twitter комитета.

ВКП был сформирован по итогам конференции сирийской оппозиции в Эр-Рияде в конце 2015 года сроком на один год. Комитет принял участие в нескольких раундах переговоров по Сирии в Женеве, не принесших результат.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По его словам, новая площадка может дополнять женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телефонных переговоров с Путиным и Эрдоганом поддержал данную инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в казахстанской столице.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>