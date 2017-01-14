Сирийская армия отбила атаки боевиков ИГ на осажденный Дейр-эз-Зор

БЕЙРУТ, 14 янв — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Сирийские правительственные войска отбили массированные атаки, предпринятые боевиками ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) с нескольких направлений на город Дейр-эз-Зор (северо-восток САР), сообщает в субботу сирийское национальное агентство САНА.

По его данным, террористы напали на позиции армии к югу и северо-западу от военного аэродрома Дейр-эз-Зор, а также на ряд кварталов на западной окраине города. Гарнизону авиабазы удалось отбить атаки. Уничтожено большое количество живой силы террористов, подбиты три танка противника.

Агентство сообщает, что в минувший четверг террористы уже предпринимали попытку атаковать передовые позиции сирийской армии на подступах к городу, однако были вынуждены отступить, потеряв убитыми 12 боевиков.

Провинция Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии практически полностью захвачена террористами ИГ. Одноименный административный центр продолжает находится под контролем правительственной армии, однако уже более трех лет жители города находятся в полном окружении. Продовольствие и боеприпасы мирные граждане и защитники города получают только с воздуха.

Авиабаза Дейр-эз-Зор продолжает оставаться последним форпостом и линией обороны сирийской армии на пути к городу. Несмотря на многочисленные атаки террористов с участием смертников и тяжелой техники, гарнизон базы ВВС САР не только успешно обороняется, но и предпринимает попытки контратаковать террористов на прилегающих к базе территориях.