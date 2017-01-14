Сирийская армия отбила атаки боевиков ИГ на осажденный Дейр-эз-Зор

16:5514.01.2017
(обновлено: 16:59 14.01.2017)
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БЕЙРУТ, 14 янв — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Сирийские правительственные войска отбили массированные атаки, предпринятые боевиками ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) с нескольких направлений на город Дейр-эз-Зор (северо-восток САР), сообщает в субботу сирийское национальное агентство САНА.
По его данным, террористы напали на позиции армии к югу и северо-западу от военного аэродрома Дейр-эз-Зор, а также на ряд кварталов на западной окраине города. Гарнизону авиабазы удалось отбить атаки. Уничтожено большое количество живой силы террористов, подбиты три танка противника.
Агентство сообщает, что в минувший четверг террористы уже предпринимали попытку атаковать передовые позиции сирийской армии на подступах к городу, однако были вынуждены отступить, потеряв убитыми 12 боевиков.
Провинция Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии практически полностью захвачена террористами ИГ. Одноименный административный центр продолжает находится под контролем правительственной армии, однако уже более трех лет жители города находятся в полном окружении. Продовольствие и боеприпасы мирные граждане и защитники города получают только с воздуха.
Авиабаза Дейр-эз-Зор продолжает оставаться последним форпостом и линией обороны сирийской армии на пути к городу. Несмотря на многочисленные атаки террористов с участием смертников и тяжелой техники, гарнизон базы ВВС САР не только успешно обороняется, но и предпринимает попытки контратаковать террористов на прилегающих к базе территориях.
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На земле и в воздухе. Наступление сирийской армии на позиции боевиков
Всего в Сирии 15 военных аэродромов и авиабаз. Пять из них сейчас контролируют боевики. Еще одна авиабаза — "Дейр эз-Зор" на востоке Сирии — работает, но находится в трехлетней осаде боевиков. Вокруг базы "Квайрес" в пригороде Алеппо ведутся кровопролитные столкновения между армией и боевиками.
Командование сирийских ВВС и группировки российской ударной авиации, размещенной в Сирии, находятся в постоянном контакте, выбранные цели распределяет между россиянами и сирийцами специальный штаб, а в случае нахождения в одном районе летчики двух стран выбирают разную высоту, рассказал российским журналистам командир авиабазы "Хама".
Самолет МиГ-23 сирийских ВВС на авиабазе "Хама".
Сирийская армия "серьезно продвинулась" в сторону Пальмиры, заявил журналистам в Латакии представитель армии САР бригадный генерал Али Майхуб.
"Наши вооруженные силы взяли под контроль две высоты (Аль-Хазеи и Ассани) в провинции Хомс. Также есть серьезные продвижения в сторону города Пальмира в районе Эль-Баярат", — отметил бригадный генерал Али Майхуб. "ИГИЛ понес большие потери в технике и людских ресурсах. Было уничтожено шесть машин и убито более 25 террористов на западной окраине населенного пункта Мхин", — добавил генерал.
По словам представителя авиабазы "Хама", минимальная высота, на которой летать безопасно, — это 4,5 километра. Воюющие в Сирии боевики располагают переносными зенитно-ракетными комплексами, которые могут поражать цели на высоте до 4,5 километра.
Сирийская армия отразила нападение боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" на электростанцию и воинскую часть пятой дивизии рядом с поселением Шейх-Мискин провинции Дераа.
Сирийский летчик осматривает самолет МиГ-21 сирийских ВВС перед вылетом на авиабазе "Хама" в пригороде города Хама сирийской провинции Хама.
В 20 километрах от города Пальмира взрывом авиабомбы ФАБ-500 уничтожен лагерь боевиков.
Напомним, с 30 сентября Россия по запросу президента Башара Асада начала наносить точечные авиаудары по объектам "Исламского государства" в Сирии. Благодаря поддержке Воздушно-космических сил РФ с воздуха сирийские военные теснят террористов на земле, сейчас правительственная армия ведет активную фазу наступления.
Основные цели, по которым наносятся удары сирийской и российской авиации, — это места скопления боевиков, пункты управления и штабы, их конвои, которые движутся на земле.
Несколько отрядов террористов 7 ноября предприняли попытку прорыва первой линии обороны армии рядом с поселком Шейх-Мискин, в ходе атаки террористы использовали крупнокалиберные пулеметы, минометы и снайперские винтовки.
Правительственные войска смогли отбить нападения террористов при поддержке танков и тяжелой техники. В течение дня рядом с поселением Шейх-Мискинбыли уничтожены 2 командных пункта "Джебхат ан-Нусра", автомобили с пулеметами и несколько десятков боевиков. Со стороны армии погиб один военнослужащий.