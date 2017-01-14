Богданов обсудил с послом Сирии подготовку к встрече в Астане

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Подготовку к встрече по Сирии, запланированной на 23 января в Астане, обсудили в субботу в Москве замглавы МИД РФ Михаил Богданов и посол Сирии Рияд Хаддад, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по ситуации в Сирии и вокруг нее. Выражено удовлетворение тем, что режим прекращения боевых действий создает надлежащие условия для облегчения гуманитарной ситуации в Сирии и усилий по продвижению политического урегулирования сирийского кризиса на основе резолюции 2254 СБ ООН", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

"Обсуждены также вопросы подготовки и проведения Международной встречи по сирийскому урегулированию в Астане, намеченной на 23 января", — отметили в министерстве.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что договорился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По его словам, она может дополнять женевские переговоры.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телефонных переговоров с Путиным и Эрдоганом поддержал данную инициативу.

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