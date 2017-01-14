Революционеры и исламисты: кто представит сирийскую оппозицию в Астане

БЕЙРУТ, 14 янв — РИА Новости. Оппозиционеры в Сирии определились с тем, кто и при каких условиях будет представлять их на переговорах в Астане 23 января по урегулированию сирийского кризиса.

По итогам прошедших в Анкаре консультаций 27 вооруженных группировок подписали документ с условиями формирования общей делегации, которая поедет в Казахстан. Среди подписавшихся — "Аджнад аш-Шам", "Сирийский фронт", "Свободная армия Идлиба", "Джейш аль-Ислам", "Фастаким", а также "Временное правительство".

Арабская редакция Sputnik собрала информацию о некоторых из этих группировок.

"Джейш аль-Ислам"

"Джейш аль-Ислам" (в переводе арабского — "армия ислама") выступает за введение шариата в Сирии. За годы войны группировка разрослась и присоединила многих коллег по идеологии. Несмотря на мировоззрения, "Джейш аль-Ислам" считает ИГ (запрещена в РФ) своим врагом.

Сейчас "Джейш аль-Ислам" представляет собой около 55 вооруженных дивизий, входящих также в "Свободную сирийскую армию" (ССА). По всей Сирии она координируется через 26 штабов.

По некоторым данным, группировка получает поддержку из Турции, Саудовской Аравии и Катара.

"Джейш аль-Ислам" вместе с "Ахрар аш-Шам" привержены широкому исламистскому движению "Исламский фронт". Многие группировки в Сирии одновременно входят в несколько объединений, а объединения — в еще одни.

© AFP 2017/ Amer Almohibany Боевик из группировки Джейш аль-Ислам ("Армия ислама") в пригороде Дамаска, Сирия

"Аджнад аш-Шам"

"Аджнад аш-Шам" (в переводе с арабского — "солдаты Сирии") действует в провинциях Идлиб и Хама на северо-западе страны. В 2015 году группировка вошла в движение "Джейш аль-Фатх" и участвовала в боях с правительственной армией за Идлиб.

Группировка приветствовала решение террористов "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ) отделиться от "Аль-Каиды" в 2016 году и заявила, что готова присоединиться в "интересах революции" к созданной на ее месте "Джебхат Фатх аш-Шам".

"Сирийский фронт"

"Джабха Шамия" (в переводе с арабского — "сирийский фронт") является широким объединением вооруженных фракций в провинции Алеппо. Группировка в том числе включает в себя "Нур ад-Дин аз-Зинки", "Фастаким", "Ахрар аш-Шам" и сотни других более мелких дивизий.

Некоторые из них создали операционный штаб "Фатх Халеб" (в переводе — "освобождение Алеппо") во время боев с правительственной армией за город.

Штаб-квартира находится в городе Аазаз недалеко от турецкой границы.

"Временное правительство"

"Временное правительство" было создано как альтернативная властям Башара Асада структура, в основном из участников Нацкоалиции оппозиционных и революционных сил (НКОРС).

Свободная армия Идлиба

Учредительная встреча прошла в Стамбуле 19 марта 2013 года, в "кабинет министров" вошли 10-12 человек во главе с Гасаном Хитто. Действующий председатель — Джавад Абу Хатаб.

"Свободная армия Идлиба" состоит из трех группировок, действующих на северо-западе Сирии. Группировка также принадлежит к ССА.

Боевики объединения участвовали в военных действиях в Алеппо. В сентябре 2016 года сообщалось, что для обстрела сирийской армии на юге города они применили новейшие ракеты для систем "Град". Командир группировки Фарис Баюш сообщил, что они были получены от иностранных спонсоров.

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