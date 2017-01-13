США продолжают переговоры с Турцией о помощи в операции "Щит Евфрата" в САР

ВАШИНГТОН, 13 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. США продолжают переговоры с Турцией о помощи в операции "Щит Евфрата" в Сирии, в районе города Эль-Баб, заявила журналистам и.о. помощника министра обороны США по международной безопасности Элисса Слоткин.

"Мы ежечасно общаемся с турками по кампании в Сирии против ИГ. Мы говорили об Эль-Баб… но я не хочу вдаваться в детали", — сказала Слоткин.

Бои в районе Эль-Баб проходят в рамках операции "Щит Евфрата", которую турецкая армия начала 24 августа на севере Сирии. За это время военные отбили у ИГ несколько населенных пунктов, в том числе пограничный город Джараблус. По данным Рейтер, последние недели, поддерживаемые Турцией сирийские вооруженные формирования и турецкий спецназ при поддержки танков и ВВС участвуют в осаде Эль-Баба, который находится под контролем боевиков "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

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