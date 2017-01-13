Пентагон поддержал идею расширить сотрудничество с Россией по Сирии

ВАШИНГТОН, 13 янв — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Пентагон поддерживает идею расширения меморандума о взаимопонимании с российскими военными по Сирии, заявила в пятницу и.о. помощника министра обороны США по международной безопасности Элисса Слоткин.

Меморандум о взаимопонимании по предотвращению инцидентов и обеспечению безопасности полетов в ходе проведения операций в воздушном пространстве Сирии, подписанный военными ведомствами России и США, вступил в силу 20 октября 2015 года.

"Я полностью поддерживаю расширение этого документа", — сказала она на брифинге, отвечая на вопрос о том, есть ли возможности для такого шага.

По ее словам, "мы постоянно ведем работу над этим документом".

Слоткин также отметила, что с момента заключения меморандума стороны "проделали много шагов", касающихся него.

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