Пентагон поддержал идею расширить сотрудничество с Россией по Сирии

ВАШИНГТОН, 13 янв — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Пентагон поддерживает идею расширения меморандума о взаимопонимании с российскими военными по Сирии, заявила в пятницу и.о. помощника министра обороны США по международной безопасности Элисса Слоткин.
"Я полностью поддерживаю расширение этого документа", — сказала она на брифинге, отвечая на вопрос о том, есть ли возможности для такого шага.
По ее словам, "мы постоянно ведем работу над этим документом".
Слоткин также отметила, что с момента заключения меморандума стороны "проделали много шагов", касающихся него.
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