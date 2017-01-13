Пентагон приветствует меморандум России и Турции по полетам в Сирии

ВАШИНГТОН, 13 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Пентагон приветствует меморандум РФ и Турции по полетам в Сирии и полагает, что аналогичный меморандум с Россией выполняется добросовестно, а из "напряженных моментов" удалось извлечь уроки, заявила журналистам и.о. помощника министра обороны США по международной безопасности Элисса Слоткин.

"Когда я увидела сообщения о (меморандуме РФ-Турция — ред.), я была довольна, потому что я знаю, насколько важен наш (с Россией — ред.) меморандум о взаимопонимании для переговоров о безопасности — я сама вела переговоры об этом с русскими. Думаю, мы оба добросовестно соблюдаем его, и это помогает безопасности наших пилотов. Мы действуем на беспрецедентно близких дистанциях. Нам нужна была структура, она сработала. Мы (США и РФ — ред.) также извлекли уроки из напряженных моментов, которые были у нас. Если турки и русские согласились в этом, это позитивный момент", — сказала Слоткин на брифинге в Пентагоне.

Накануне Минобороны РФ и Генштаб ВС Турции подписали в Москве меморандум о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии. В российском военном ведомстве отметили, что соглашение "определяет механизмы координации и взаимодействия авиации ВКС России и ВВС Турции при нанесении ударов по объектам террористов".

Похожий меморандум действует на протяжении примерно полутора лет между Россией и США, помогая предотвратить инциденты в небе над Сирией.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>