Россия в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировала три нарушения за сутки

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали три нарушения режима прекращения огня, турецкие — 12, говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению, опубликованном на официальном сайте Минобороны России.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого Соглашения, за сутки зафиксировано три нарушения, из них в провинциях: Хама – два, Идлиб – одно. Турецкой частью представительства зафиксировано 12 нарушений, из них в провинциях: Дамаск – восемь, Алеппо – два, Хомс – одно, Деръа – одно", — говорится в бюллетене.

Согласно сообщению российского Центра по примирению в САР, в ходе разбирательства по данным фактам нарушений установлено, что в четырех случаях огонь велся по формированиям террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), а восемь нарушений российской стороной не подтверждаются.

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