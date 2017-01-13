МИД России сообщил о применении ИГ и "Джебхат ан-Нусрой" зарина и иприта

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Боевики запрещенных в России террористических группировок "Исламское государство" (ИГ), "Джебхат ан-Нусра" и некоторых других применяют в Сирии и Ираке химическое оружие, в частности – иприт и зарин, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Непрекращающиеся на Ближнем Востоке, в частности, в Сирии и Ираке рецидивы "химического" терроризма не могут не вызывать серьезную озабоченность. Причем речь здесь идет о применении боевиками ИГ, "Джебхат ан-Нусры" и аффилированными с ними экстремистскими группировками не только промышленно-бытовых токсичных химикатов, таких, как хлор, но и полноценных боевых отравляющих веществ (иприта и зарина)", — сказала она РИА Новости.
По ее словам, один из первых инцидентов с применением зарина против сирийских правительственных войск и мирного населения был отмечен еще весной 2013 года. Резонансный теракт с использованием аналогичного отравляющего вещества произошел летом того же года в Восточной Гуте. Ответственность за это некоторые страны пытались возложить на правительство президента Сирии Башара Асада.
Ситуация усугубилась, когда на сторону ИГ перешли бывшие офицеры иракской армии, имевшие отношение к военно-химической программе времен Саддама Хусейна, а также дипломированные специалисты-химики из-за рубежа. "Таким образом, террористическая деятельность негосударственных субъектов в Сирии и Ираке приобрела еще более масштабный, системный и трансграничный характер с перспективами ее выхода за пределы Ближнего Востока", — отметила Захарова.
Она напомнила, что Россия на протяжении последних лет неоднократно призывала мировое сообщество координировать усилия по противодействию "химическому" терроризму, предлагала принять соответствующую резолюцию СБ ООН.
"К сожалению, политическая заангажированность и антиасадовская зашоренность все тех же "друзей Сирии" не позволила принять такую резолюцию и своевременно купировать эту угрозу. Более того, вопреки логике развития событий и здравому смыслу, эти же "друзья" не оставляют попыток возложить ответственность за инциденты и откровенные провокации с применением отравляющих веществ в Сирии на правительство Асада", — подчеркнула дипломат.
"Думается, что всей полнотой информации на этот счет могут обладать американские военные и разведслужбы, которые вместе с британскими коллегами еще в период 2003-2009 годов в нарушение Конвенции о запрещении химического оружия абсолютно бесконтрольно уничтожили несколько тысяч химбоеприпасов иракской армии", — добавила она.
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