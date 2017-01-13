Сирийская армия и оппозиция договорились о перемирии в Вади-Барада

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Сирийская армия и боевики вооруженной оппозиции договорились о перемирии в долине Барада, соглашение заключено без участия ООН, передает государственный телеканал Al-Ikhbariya.

"Соглашение касается 10 деревень, заключено с 1200 людьми (боевиками — ред.). Ситуация была урегулирована силами сирийского правительства и заинтересованных сторон без вмешательства или присутствия ООН", — сообщает телеканал.

В конце декабря террористы взорвали водопровод в районе Вади-Барада, который питает сирийскую столицу питьевой водой. Также в руках боевиков "Джебхат ан-Нусры" оказалась водонасосная станция "Айн-аль-Фиджи". В среду губернатор провинции Дамаск заявил о достигнутых договоренностях с боевиками о допуске инженерных бригад к источнику воды в Айн-аль-Фиджи и ремонту водопровода в долине Барада. Также в рамках соглашения боевики должны были сложить оружие и покинуть долину, направившись в Идлиб. Однако спустя несколько часов незаконные бандформирования опровергли информацию о каких-либо соглашениях с руководством САР.

Позднее телеканал со ссылкой на губернатора Дамаска сообщил, что инженерам удалось получить доступ к источнику, водоснабжение вскоре будет возобновлено в полном объеме.

Агентство Sputnik со ссылкой на собственный источник сообщило в четверг, что сирийская армия будет продолжать военную операцию в долине Барада, где расположен источник пресной воды Дамаска до тех пор, пока боевики не начнут выполнять условия достигнутых договоренностей.

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