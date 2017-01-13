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Война в Сирии
Война в Сирии

Эксперт рассказал о целях заявлений оппозиции о перемирии на юге Сирии

Тема:
Главное за 13 января 2017 года (7)
17:3213.01.2017
(обновлено: 18:53 13.01.2017)
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Улица в городе Эль-Баб, Сирия. Архивное фото
© AP Photo/ Hassan Ammar

БЕЙРУТ, 13 янв – РИА Новости, Михаил Алаеддин. Заявления вооруженной оппозиции о необходимости перемирия в пригороде Дамаска и на юге Сирии на фоне достигнутых договоренностей между РФ, Ираном и Турцией вызваны желанием поддержать террористическую группировку "Джебхат ан-Нусра" (запрещена РФ), считает член политического отделения сирийской социал-патриотической партии и мэр христианского города Садад Слейман Аль-Халиль.

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. Архив
© РИА Новости. Максим Богодвид
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Камиль Самигуллин: "Исламское государство" - псы ада и шайтаны
В пятницу в Анкаре 27 группировок вооруженной сирийской оппозиции подписали итоговый документ встречи, а также сформированное оппозицией так называемое временное правительство Сирии. Документ содержит ряд условий, при выполнении которых оппозиция сформирует единую делегацию для переговоров в Астане. Среди условий — ультиматум о 10-дневном перемирии в южных районах САР и Дамаске, начиная с 13 января, под международным контролем.

"Стоит обратить внимание на места, о которых говорили эти группы переговорщиков. Это те места, где находятся отряды группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещенная в РФ), которая не входит в перемирие. Значит, целью всех подобных заявлений является помощь "Нусре" и избежание политического процесса и его срыв", — рассказал РИА Новости Аль-Халиль.

© AFP 2017/ Rami Al-Sayed
Боевик террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" в Сирии

 

Истребитель ВВС Сирии на военном аэродроме. Архивное фото
© AFP 2017/ Stringer
Меморандум Москвы и Анкары по полетам в САР касается в том числе ВВС Сирии
Вооруженные группировки потребовали прекратить ведение боевых действий в долине Барада, где находится единственный источник пресной воды, питающий Дамаск, который в конце декабря был захвачен террористами "Джебхат ан-Нусры", а также в восточном пригороде Дамаска и на юге Сирии, где территории также контролируют террористы "ан-Нусры".

Политик напомнил, что после того как Россия совместно с Турцией и Ираном договорились о прекращении огня в преддверии переговоров в Астане, за исключением "Джебхат ан-Нусры" и "Исламского государства" (группировка также запрещена в РФ), сирийское руководство сразу поддержало инициативу, а президент Башар Асад заявил, что Дамаск готов говорить на любую тему с оппозицией, которая соблюдает перемирие ради мирного решения сирийского кризиса.

"Однако с другой стороны начали мутить воду и пытаться сорвать этот процесс, начиная с убийства посла РФ в Турции и заканчивая перекрытием подачи воды в Дамаск", — добавил он.

Дети Алеппо. Архивное фото
© AFP 2017/ Baraa Al-Halabi
Источник: Россия надеется, что ООН исключит дискриминацию мирных сирийцев
Ранее глава делегации сирийской оппозиции и военных, бывший генерал ВС Сирии Мустафа Шейх рассказал, что сейчас различные силы, в том числе на Западе, прилагают усилия по срыву встречи в Астане. "Это те страны, которые не имеют прямой границы с Сирией, речь о Европе, США, нерегиональные игроки. Они участвуют в войне, но непонятно почему", — сказал Шейх.

По мнению Аль-Халиля, "вторая сторона" — это смесь из обезличенных вооруженных группировок, которые называют "умеренными", и группировок, признанных в мире террористическими.

© РИА Новости. NewsTeam/Тимур Абдуллаев
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Мужчина на улице в районе Аль Назирия в сирийском Аллепо

Вид на Анкару, архивное фото
© Fotolia/ Sheftime
Итоговый документ встречи оппозиции САР в Анкаре подписали 27 группировок
Главная сложность в общении с этими группировками, по мнению политика, в том, что они поддерживаются разными странами, у которых свои планы на Сирию, что вызывает конкуренцию между группировками в одной части Сирии. "И мы видим, что умеренные союзничают с "Джебхат ан-Нусрой" и ИГ в других районах страны. У них общая цель — борьба с сирийским государством и сирийской армией", — добавил собеседник агентства.

Ранее на пресс-конференции в Женеве спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил о том, что вопрос о водоснабжении Дамаска является актуальным и его решение может оказать влияние на подготовку и проведение конференции по Сирии в Астане.

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в Кремле. 13 января 2017
© РИА Новости. Алексей Дружинин
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Путин обсудил с Совбезом подготовку к межсирийским переговорам в Астане
По данным российского центра по примирению в САР, режим прекращения боевых действий введен с полуночи 30 декабря 2016 года в соответствии с соглашением по комплексному разрешению сирийского кризиса. К режиму прекращения огня присоединились вооруженные формирования оппозиции "Фейлак аш-Шам", "Джабхат Ахли аш-Шам" ("Джейш аль-Муджахидин", "Сувар аш-Шам"), "Фирка Султан Мурад", "Джейш Идлиб", "Сукур аш-Шам", "Фейлак Рахман", "Джабхат аш-Шамия", "Таджамуа Фастакин", "Джейш аль-Иза", "Джейш ан-Наср", "Аль-Фиркат аль-Уля ас-Сахилия" ("одна прибрежная дивизия"), "Джейш аль-Ислам", "Лива Шухада аль-Ислам". Режим прекращения огня не распространяется на террористические группировки "Джебхат ан-Нусра" и ИГ.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Алеппо после четырех лет войны
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
Командование сирийской армии 22 декабря официально объявило о полном освобождении Алеппо от террористов.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
Глава Минобороны России заявил в пятницу, 23 декабря, что операция по выводу боевиков из Алеппо завершена, созданы условия для начала переговоров о полном прекращении огня в Сирии.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
Освобождение восточного Алеппо стало вторым этапом масштабной операции по очистке города от боевиков: в ходе первого были освобождены 115 кварталов, выведены почти 110 тысяч человек, 9 тысяч боевиков сложили оружие.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
В последние освобожденные кварталы Алеппо по мере разминирования домов возвращаются мирные граждане.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
"Российские специалисты вместе с сирийскими восстанавливают энергоснабжение и водоснабжение", — рассказал глава Минобороны России Сергей Шойгу.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
Владимир Путин и его иранский коллега Хасан Роухани в телефонном разговоре назвали завершение операции по освобождению Алеппо важным шагом на пути полной победы над терроризмом в Сирии.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
Алеппо — второй по величине город Сирии. До начала сирийского конфликта являлся экономической столицей страны и крупнейшим промышленным центром.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
Конфликт в Сирии между властями и оппозицией продолжается с марта 2011 года. С августа 2012 года запад Алеппо удерживала сирийская армия, а восток — различные исламистские и повстанческие группировки.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
За время конфликта население города Алеппо уменьшилось с 2,5 миллиона человек до менее чем миллиона.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
В начале февраля 2016 года сирийская правительственная армия при поддержке отрядов народного ополчения прорвала четырехлетнюю блокаду городов на севере провинции Алеппо.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
В течение апреля по подконтрольным сирийской армии районам Алеппо террористы регулярно наносили массированные ракетные и минометные удары, в том числе, по жилым районам города.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
Боевые действия в самом городе Алеппо активизировались после того, как сирийской армии и ополчению удалось в начале июля отбить атаки террористической группировки "Джейш аль-Ислам" на фермы Маллях в северном пригороде Алеппо.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
В начале августа сирийская армия блокировала значительные силы боевиков в Алеппо. Западные кварталы города находились под контролем армии, восточные кварталы города — в руках у террористов.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
4 сентября сирийская армия освободила стратегически важные территории на юге Алеппо — территорию школы ВВС и тылового училища.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
22 сентября правительственные войска Сирии начали военную операцию в восточных кварталах Алеппо.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
В конце сентября правительственные войска контролировали половину города, однако восточные районы по-прежнему находились в руках террористов.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
В течение ноября армия САР продвинулась в восточной части Алеппо, лишив вооруженные группировки почти половины территории.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
7 декабря под полный контроль сирийских войск перешло 47 кварталов восточного Алеппо. Прорвав оборону в исторической части города, сирийские военные заставили врага бежать в южные кварталы.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
По информации российского Центра примирения враждующих сторон, с начала проведения сирийскими войсками операции по освобождению Алеппо по декабрь из восточных районов города было выведено более 100 тысяч мирных граждан.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
Во время боев в Алеппо войска ликвидировали более 900 террористов и уничтожили десятки единиц тяжелого вооружения и военной техники.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
Добровольно сложили оружие и вышли из города 3033 боевика, 1524 из них амнистированы и отпущены, в отношении остальных проводятся проверочные мероприятия.
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Война в Сирии
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