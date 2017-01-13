Эксперт рассказал о целях заявлений оппозиции о перемирии на юге Сирии

БЕЙРУТ, 13 янв – РИА Новости, Михаил Алаеддин. Заявления вооруженной оппозиции о необходимости перемирия в пригороде Дамаска и на юге Сирии на фоне достигнутых договоренностей между РФ, Ираном и Турцией вызваны желанием поддержать террористическую группировку "Джебхат ан-Нусра" (запрещена РФ), считает член политического отделения сирийской социал-патриотической партии и мэр христианского города Садад Слейман Аль-Халиль.

В пятницу в Анкаре 27 группировок вооруженной сирийской оппозиции подписали итоговый документ встречи, а также сформированное оппозицией так называемое временное правительство Сирии. Документ содержит ряд условий, при выполнении которых оппозиция сформирует единую делегацию для переговоров в Астане. Среди условий — ультиматум о 10-дневном перемирии в южных районах САР и Дамаске, начиная с 13 января, под международным контролем.

"Стоит обратить внимание на места, о которых говорили эти группы переговорщиков. Это те места, где находятся отряды группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещенная в РФ), которая не входит в перемирие. Значит, целью всех подобных заявлений является помощь "Нусре" и избежание политического процесса и его срыв", — рассказал РИА Новости Аль-Халиль.

© AFP 2017/ Rami Al-Sayed Боевик террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" в Сирии

Вооруженные группировки потребовали прекратить ведение боевых действий в долине Барада, где находится единственный источник пресной воды, питающий Дамаск, который в конце декабря был захвачен террористами "Джебхат ан-Нусры", а также в восточном пригороде Дамаска и на юге Сирии, где территории также контролируют террористы "ан-Нусры".

Политик напомнил, что после того как Россия совместно с Турцией и Ираном договорились о прекращении огня в преддверии переговоров в Астане, за исключением "Джебхат ан-Нусры" и "Исламского государства" (группировка также запрещена в РФ), сирийское руководство сразу поддержало инициативу, а президент Башар Асад заявил, что Дамаск готов говорить на любую тему с оппозицией, которая соблюдает перемирие ради мирного решения сирийского кризиса.

"Однако с другой стороны начали мутить воду и пытаться сорвать этот процесс, начиная с убийства посла РФ в Турции и заканчивая перекрытием подачи воды в Дамаск", — добавил он.

Ранее глава делегации сирийской оппозиции и военных, бывший генерал ВС Сирии Мустафа Шейх рассказал, что сейчас различные силы, в том числе на Западе, прилагают усилия по срыву встречи в Астане. "Это те страны, которые не имеют прямой границы с Сирией, речь о Европе, США, нерегиональные игроки. Они участвуют в войне, но непонятно почему", — сказал Шейх.

По мнению Аль-Халиля, "вторая сторона" — это смесь из обезличенных вооруженных группировок, которые называют "умеренными", и группировок, признанных в мире террористическими.

© РИА Новости. NewsTeam/Тимур Абдуллаев Перейти в фотобанк Мужчина на улице в районе Аль Назирия в сирийском Аллепо

Главная сложность в общении с этими группировками, по мнению политика, в том, что они поддерживаются разными странами, у которых свои планы на Сирию, что вызывает конкуренцию между группировками в одной части Сирии. "И мы видим, что умеренные союзничают с "Джебхат ан-Нусрой" и ИГ в других районах страны. У них общая цель — борьба с сирийским государством и сирийской армией", — добавил собеседник агентства.

Ранее на пресс-конференции в Женеве спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил о том, что вопрос о водоснабжении Дамаска является актуальным и его решение может оказать влияние на подготовку и проведение конференции по Сирии в Астане.

По данным российского центра по примирению в САР, режим прекращения боевых действий введен с полуночи 30 декабря 2016 года в соответствии с соглашением по комплексному разрешению сирийского кризиса. К режиму прекращения огня присоединились вооруженные формирования оппозиции "Фейлак аш-Шам", "Джабхат Ахли аш-Шам" ("Джейш аль-Муджахидин", "Сувар аш-Шам"), "Фирка Султан Мурад", "Джейш Идлиб", "Сукур аш-Шам", "Фейлак Рахман", "Джабхат аш-Шамия", "Таджамуа Фастакин", "Джейш аль-Иза", "Джейш ан-Наср", "Аль-Фиркат аль-Уля ас-Сахилия" ("одна прибрежная дивизия"), "Джейш аль-Ислам", "Лива Шухада аль-Ислам". Режим прекращения огня не распространяется на террористические группировки "Джебхат ан-Нусра" и ИГ.

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