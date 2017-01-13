Путин обсудил с Совбезом подготовку к межсирийским переговорам в Астане

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин обсудил в пятницу с постоянными членами российского Совета безопасности подготовку к предстоящей в Астане встрече по сирийскому урегулированию, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Обсуждался ход подготовки к межсирийским переговорам в Астане, в том числе с учетом недавних телефонных разговоров Владимира Путина с президентами Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом", — сказал он.

По словам Пескова, состоялся также обмен мнениями по текущим социально-экономическим внутрироссийским вопросам.

В совещании приняли участие премьер Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, главы МИД Сергей Лавров, Минобороны Сергей Шойгу, ФСБ Александр Бортников, СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента по природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов.

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