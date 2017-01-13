Российский политолог оценил меморандум Москвы и Анкары по полетам в Сирии
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российско-турецкий меморандум устанавливает четкие правила предотвращения различных авиационных инцидентов и подтверждает обоюдную решимость двух государств победить террористов на территории Сирийской Арабской Республики. Такое мнение высказал военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова подполковник запаса Александр Перенджиев.
Накануне Министерство обороны РФ и Генеральный штаб Вооруженных сил Турции в ходе консультаций по вопросам взаимодействия в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, ДАИШ, запрещена в России и ряде государств мира) в САР подписали меморандум о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии. По информации российского военного ведомства, документ определяет механизмы координации и взаимодействия авиации ВКС России и ВВС Турции при нанесении ударов по объектам террористов, а также порядок действий сторон по предотвращению инцидентов при нахождении самолетов и беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве САР.
"Наконец-то появился значимый правовой акт о совместных действиях. Это и мера предупреждения того горького опыта, который у нас был в ноябре 2015 года, когда ВВС Турции сбили российский бомбардировщик Су-24. Этот меморандум как раз показывает, что Турция признает, что подобные случаи нельзя допускать. Документ устанавливает четкие и ясные правила предотвращения различных авиационных инцидентов именно в отношениях России и Турции", — заявил РИА Новости в пятницу Перенджиев.
Он отметил, что "этот меморандум позволяет идти по пути сокращения наших войск в Сирии, ввиду того, что Турция действует на территории САР в том числе и в интересах России, разумеется, в первую очередь преследуя свои".
Военный эксперт полагает, что документ подтверждает решимость России и Турции добиться реальной победы в борьбе с терроризмом.
"В данном случае мы говорим о том, что интересы двух государств согласованы, и борьба против крупных террористических организаций на территории Сирии продолжится до полного их уничтожения", — заключил Перенджиев.
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То взлет, то посадка: боевое дежурство морской авиации России в Сирии
Летчики морской авиации РФ за два месяца участия российской корабельной авианесущей группы в Сирии выполнили 420 боевых вылетов.
По информации командующего российской группировкой войск в Сирии генерал-полковника Андрея Картаполова, поражено 1 тысяча 252 объекта террористов.
Военнослужащие на палубе тяжёлого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" у берегов Сирии в Средиземном море.
Корабельный истребитель Су-33 ВКС РФ перед взлетом с палубы тяжёлого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" для нанесения ракетно-бомбового удара по объектам незаконных вооруженных формирований на территории Сирийской Арабской Республики.
Практически все полеты проходили в сложных гидрометеорологических условиях.
Многоцелевой истребитель МиГ-29 ВКС РФ перед взлетом с палубы тяжёлого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" для нанесения ракетно-бомбового удара по объектам незаконных вооруженных формирований на территории Сирийской Арабской Республики.
С 8 ноября 2016 года корабельная авианесущая группа Северного флота в составе крейсера "Адмирал Кузнецов", крейсера "Петр Великий", большого противолодочного корабля "Североморск", а также кораблей Черноморского флота выполняет задачи по борьбе с терроризмом на территории Сирии.
Боевые задачи с нанесением ударов по наземным объектам непосредственно с корабля решались самолетами палубной авиации впервые в истории Военно-морского флота.
Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" в Средиземном море у берегов Сирии.
Корабельный истребитель Су-33 ВКС РФ производит посадку на палубу тяжёлого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" у берегов Сирии в Средиземном море.
Военнослужащий на палубе тяжёлого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" перед взлетом корабельного истребителя Су-33 ВКС РФ для нанесения ракетно-бомбового удара по объектам незаконных вооруженных формирований на территории Сирийской Арабской Республики.
Вертолеты Ка-27ПС рядом с тяжёлым авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов" в Средиземном море у берегов Сирии.
Матросы следят за показаниями радаров на тяжёлом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Средиземном море у берегов Сирии.
Корабельный истребитель Су-33 ВКС РФ перед взлетом с палубы тяжёлого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" для нанесения ракетно-бомбового удара по объектам незаконных вооруженных формирований на территории Сирийской Арабской Республики.
Многоцелевой истребитель МиГ-29 ВКС РФ (на первом плане) перед взлетом с палубы тяжёлого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" для нанесения ракетно-бомбового удара по объектам незаконных вооруженных формирований на территории Сирийской Арабской Республики.
Корабельный истребитель Су-33 ВКС РФ перед взлетом с палубы тяжёлого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" для нанесения ракетно-бомбового удара по объектам незаконных вооруженных формирований на территории Сирийской Арабской Республики.
Группировка Вооруженных сил России в Сирии начала сокращаться, первыми ее покинут авианосец "Адмирал Кузнецов" (на фото), крейсер "Петр Великий" и сопровождающие их корабли.