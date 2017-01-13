Российский политолог оценил меморандум Москвы и Анкары по полетам в Сирии

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российско-турецкий меморандум устанавливает четкие правила предотвращения различных авиационных инцидентов и подтверждает обоюдную решимость двух государств победить террористов на территории Сирийской Арабской Республики. Такое мнение высказал военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова подполковник запаса Александр Перенджиев.

Накануне Министерство обороны РФ и Генеральный штаб Вооруженных сил Турции в ходе консультаций по вопросам взаимодействия в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, ДАИШ, запрещена в России и ряде государств мира) в САР подписали меморандум о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии. По информации российского военного ведомства, документ определяет механизмы координации и взаимодействия авиации ВКС России и ВВС Турции при нанесении ударов по объектам террористов, а также порядок действий сторон по предотвращению инцидентов при нахождении самолетов и беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве САР.

"Наконец-то появился значимый правовой акт о совместных действиях. Это и мера предупреждения того горького опыта, который у нас был в ноябре 2015 года, когда ВВС Турции сбили российский бомбардировщик Су-24. Этот меморандум как раз показывает, что Турция признает, что подобные случаи нельзя допускать. Документ устанавливает четкие и ясные правила предотвращения различных авиационных инцидентов именно в отношениях России и Турции", — заявил РИА Новости в пятницу Перенджиев.

Он отметил, что "этот меморандум позволяет идти по пути сокращения наших войск в Сирии, ввиду того, что Турция действует на территории САР в том числе и в интересах России, разумеется, в первую очередь преследуя свои".

Военный эксперт полагает, что документ подтверждает решимость России и Турции добиться реальной победы в борьбе с терроризмом.

"В данном случае мы говорим о том, что интересы двух государств согласованы, и борьба против крупных террористических организаций на территории Сирии продолжится до полного их уничтожения", — заключил Перенджиев.

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