На встрече в Астане не будет политиков, заявил оппозиционер

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. На переговорах в Астане по Сирии не будет политиков, там будут только военные, заявил в пятницу секретарь движения "Народная дипломатия" Махмуд аль-Афанди, который находится в Москве в составе делегации сирийской оппозиции.

Десятого января они провели в Москве переговоры с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым в рамках подготовки к встрече по САР в Астане.

"Там не будут политики, там будут только военные", — заявил аль-Афанди на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", отвечая на вопрос о том, будут ли на встрече в Астане представители политической оппозиции САР.

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