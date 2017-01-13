Оппозиционер из Сирии сообщил об участии чеченских солдат в битве за Алеппо

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Глава делегации сирийской оппозиции Мустафа аль-Шейх утверждает, что в операции по освобождению Алеппо якобы участвовали "чеченские подразделения". При этом он не предоставил доказательств этой информации, которую ранее уже опровергал глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Чеченские подразделения участвовали в операции в Сирии, в операции (по освобождению) Алеппо. Но Россия не является оккупантом", — сказал аль-Шейх на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" в пятницу. На уточняющий вопрос о том, откуда у него данные о присутствии "чеченских подразделений" в Сирии, он ответил: "Я видел военных чеченцев в Алеппо, но цифр у меня нет". При этом он добавил, что эти подразделения "помогали местному населению, защищали его от преступлений".

В декабре 2016 года Кадыров уже опровергал сообщение газеты "Известия" об отправке в Сирию чеченского спецназа. При этом он заявил, что если военным дислоцированных в Чечне частей когда-либо поступит приказ нести службу по охране авиабазы Хмеймим в Сирии, которую используют ВКС РФ, "то им выпадет самый счастливый жребий".

Аль-Шейх, который до перехода на сторону оппозиции был генералом сирийской армии, возглавляет делегацию сирийской оппозиции в Москве, где во вторник он провел встречу с заместителем главы МИД РФ Михаилом Богдановым. Как сообщал МИД РФ, стороны обсуждали военно-политическую обстановку в Сирии с акцентом на задачу скорейшего прекращения кровопролития и активизацию усилий по политическому урегулированию.

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