Чем представительнее будет встреча в Астане, тем лучше, заявил Песков

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли у России желание пригласить США на переговоры в Астане, заявил, что Москва заинтересована в максимально широком представительстве сторон, имеющих отношение к перспективам политического урегулирования в Сирии.

"Я пока не могу ничего сказать на этот счет. Безусловно, мы все заинтересованы в максимально широком представительстве сторон, имеющих отношение к перспективам политического урегулирования в Сирии. Но конкретно ответить на ваш вопрос я сейчас я не смогу", — сказал Песков журналистам.

О предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в столице Казахстана Астане ранее договорились главы России и Турции. По словам российского лидера Владимира Путина, эта встреча может дополнить женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, в свою очередь, поддержал данную инициативу. Ожидается, что встреча в Астане пройдет 23 января, а очередной раунд переговоров в Женеве — 8 февраля.

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