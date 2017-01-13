На встречу в Астане могу приехать представители прокатарских группировок

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Представители вооруженных группировок Сирии, которые контролирует Катар, могут стать участниками встречи в Астане, сообщил РИА Новости секретарь движения "Народная дипломатия" Махмуд Аль-Афанди.

РФ и Турция договорились о запуске в Астане новой площадки для нахождения путей урегулирования сирийского конфликта, которая дополнит уже существующий женевский формат переговоров. В Москве рассчитывают на установления в казахстанской столице прямого диалога между участниками вооруженного противостояния. Начало консультации в Астане было запланировано ориентировочно на 23 января, однако пока точной окончательной информации о составе, участниках, формате, нюансах и деталях встречи нет. Вооруженные оппозиционеры начали обсуждение возможности своего участия в астанинских переговорах несколько дней назад в Анкаре.

"В Анкаре группировки севера Сирии представили свой десятидневный ультиматум. В составе этих группировок те, кого контролирует Турция и те, кого контролирует Катар. Если ультиматум будет выполнен, то будет составлен список участников и там могут быть представители этих (прокатарских) группировок",- сказал аль-Афанди.

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