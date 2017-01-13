Блок "Завтра Сирии" не получал приглашения в Астану

КАИР, 13 янв — РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Либеральный сирийский оппозиционный блок "Завтра Сирии" пока не получал приглашения для участия в межсирийской встрече в Астане, однако готов и хотел бы участвовать, сообщил РИА Новости член генерального секретариата блока "Завтра Сирии" Касем аль-Хатыб.

"Согласно заявлению замглавы МИД (России Михаила Багданова — ред.), условия проведения встречи в Астане определены, установлена дата — 23 января, во встрече примут участие вооруженные группы, согласившиеся на перемирие. Нам приглашение на данный момент не направлялось. Если нас позовут в Астану, то мы готовы к участию, мы бы этого хотели", — сказал представитель умеренного сирийского оппозиционного блока.

О предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в столице Казахстана Астане ранее договорились главы России и Турции. По словам российского лидера Владимира Путина, эта встреча может дополнить женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, в свою очередь, поддержал данную инициативу. Ожидается, что встреча в Астане пройдет 23 января, а очередной раунд переговоров в Женеве — 8 февраля.

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