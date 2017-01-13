Умеренная сирийская оппозиция встретится в Каире после Астаны и Женевы

КАИР, 13 янв — РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Представители умеренной сирийской оппозиции ведут подготовку к проведению в столице Египта очередной встречи своих представителей "Каир-3", которая пройдет после переговоров в столице Казахстана Астане и очередного раунда в Женеве, сообщил РИА Новости член генерального секретариата либерального оппозиционного сирийского блока "Завтра Сирии" Касем аль-Хатыб.

"Идет подготовка к встрече сирийской оппозиции в Каире. Эта встреча не связана со встречей в Астане. Первая подобная конференция состоялась 23 января 2015 года. Это была подготовительная встреча, затем состоялся "Каир-2" 7-8 июня того же года. Сейчас мы видим, что необходим "Каир-3". Конечно, мы проведем встречу после Астаны и после четвертой сессии в Женеве, которая намечена на 8 февраля. Где-то через неделю после нее или через месяц", — сказал собеседник агентства.

По словам аль-Хатыба, подготовка к "Каиру-3" идет уже пять месяцев.

"Приглашать участников будут, исходя из позиции, что "Каир-3" станет трибуной для обсуждения последних перемен. Повод тем более подходящий, принимая во внимание, что в декабре 2016 истек годичный мандат Высшего комитета по переговорам, созданного в Эр-Рияде. Необходимо что-то менять", — считает представитель "Завтра Сирии". Он добавил, на встрече намерены также пересмотреть два принятых ранее основополагающих документа каирской платформы в свете произошедших изменений, в частности, резолюции СБ ООН 2254.

Аль-Хатыб пояснил, что число участников "Каира-3" увеличится, однако ВКП участия во встрече принимать не будет. "Они независимы от каирских встреч. Но наши ряды расширяются, национальные демократические силы, выступающие за политическое урегулирование сирийского конфликта и против военного решения, растут. Мы приветствуем участие любых сил в наших встречах, кроме тех, кто связан с террористами и кто участвует в убийстве мирного населения", — подчеркнул аль-Хатыб.

Он добавил, что во встречах "Каира-3" планируется участие главы МИД Египта Самеха Шукри. "Если первая наша встреча проходила под эгидой Египетского совета по международным делам, а вторая уже под патронажем МИД Египта, то третье заседание планируется с участием главы египетского МИД Самеха Шукри. Мы видим у Египта важную роль в сирийском урегулировании, поскольку эта страна выступает за невмешательство во внутренние дела и поддерживает политическое урегулирование проблемы", — подчеркнул представитель сирийской оппозиции.

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