Эксперт сравнил меморандум РФ с Турцией и соглашение с США по полетам в САР

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Меморандум по безопасности полетов военной авиации в Сирии, подписанный военными ведомствами России и Турции, будет исполняться и работать намного более эффективно, чем аналогичное соглашение, заключенное с США, полагает бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский.

Накануне Минобороны РФ и Генштаб Вооруженных сил Турции подписали меморандум о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии. В российском военном ведомстве отметили, что соглашение "определяет механизмы координации и взаимодействия авиации ВКС России и ВВС Турции при нанесении ударов по объектам террористов".

"В прошлом году мы подписали такой же документ с американцами, другое дело, что он не всегда исполняется. У меморандума, подписанного с Турцией, намного больше шансов на то, чтобы работать как следует, ведь с турками у нас сейчас несколько иные отношения, чем с американцами", — сказал Бужинский.

Он добавил, что подобные меморандумы не несут никакой политической нагрузки и являются чисто техническими военными документами.

"Раз происходит некое взаимодействие в Сирии, то сторонам необходимо иметь определенные правила и процедуры, а также общие частоты для связи. Есть также такое понятие, как распределение целей — зачем дублировать усилия друг друга, если можно поразить гораздо больше целей, действуя по разным направлениям", — пояснил эксперт.

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