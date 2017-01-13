Сирийская оппозиция назвала условия участия в переговорах в Астане

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости.Вооруженные группировки, действующие на севере Сирии, в ходе консультаций в Анкаре поставили условия своего участия в переговорах сирийских властей и оппозиции в Астане, среди которых — прекращение огня под международным контролем, заявил РИА Новости секретарь движения "Народная дипломатия" Махмуд Аль-Афанди.
"Вооруженные группировки, сосредоточенные на севере (Сирии — ред.), поставили определенные условия для того, чтобы поехать в Астану, в том числе — прекращение огня под международным контролем", — рассказал аль-Афанди. Он добавил, что участники встречи в Астане пока не определены.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. Данные о числе жертв конфликта разнятся. По данным ООН, речь идет о 300 тысячах погибших сирийцев. Россия с 30 сентября 2015 года по просьбе сирийского президента Башара Асада об оказании военной помощи начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии. В конце декабря президент РФ Владимир Путин сообщил о подписании документа между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории САР, комплекса мер по контролю за режимом прекращения огня и заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.
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