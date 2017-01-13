Сирийская оппозиция назвала условия участия в переговорах в Астане

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости.Вооруженные группировки, действующие на севере Сирии, в ходе консультаций в Анкаре поставили условия своего участия в переговорах сирийских властей и оппозиции в Астане, среди которых — прекращение огня под международным контролем, заявил РИА Новости секретарь движения "Народная дипломатия" Махмуд Аль-Афанди.

Россия и Турция договорились о запуске в Астане новой площадки для нахождения путей урегулирования сирийского конфликта, которая дополнит уже существующий женевский формат переговоров. В Москве рассчитывают на установления в казахстанской столице прямого диалога между участниками вооруженного противостояния. Начало консультации в Астане было запланировано ориентировочно на 23 января, однако пока точной окончательной информации о составе, участниках, формате, нюансах и деталях встречи нет. Вооруженные оппозиционеры начали обсуждение возможности своего участия в астанинских переговорах несколько дней назад в Анкаре.

"Вооруженные группировки, сосредоточенные на севере (Сирии — ред.), поставили определенные условия для того, чтобы поехать в Астану, в том числе — прекращение огня под международным контролем", — рассказал аль-Афанди. Он добавил, что участники встречи в Астане пока не определены.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. Данные о числе жертв конфликта разнятся. По данным ООН, речь идет о 300 тысячах погибших сирийцев. Россия с 30 сентября 2015 года по просьбе сирийского президента Башара Асада об оказании военной помощи начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии. В конце декабря президент РФ Владимир Путин сообщил о подписании документа между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории САР, комплекса мер по контролю за режимом прекращения огня и заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.

В соответствии с подписанными документами, правительственная армия САР и вооруженные группировки согласились соблюдать режим прекращения огня на всей территории страны, начиная с полуночи 30 декабря. Соглашение не распространяется на террористические группировки "Джебхат ан-Нусра" и " Исламское государство " (обе запрещены в РФ и ряде других стран). В отличие от прошлых попыток прекратить боевые действия в САР, в этот раз о готовности прекратить воевать заявил ряд крупных вооруженных бандформирований, которые неоднократно вступали в союз с террористической группировкой "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и воевали против сирийской армии практически во всех провинциях Сирии. Совет Безопасности ООН 31 декабря единогласно принял предложенную Россией и Турцией резолюцию в поддержку прекращения огня в Сирии.

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