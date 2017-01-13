Турецкая армия уничтожила 41 боевика ИГ на севере Сирии за сутки

АНКАРА, 13 янв — РИА Новости. Генштаб ВС Турции сообщил в пятницу о ликвидации за минувшие сутки 41 боевика террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в ходе операции "Щит Евфрата" на севере Сирии.

"Нашими ВВС в ходе авиаударов в районе населенных пунктов Бзага и Суфлания ликвидированы 10 объектов ИГ, в том числе 4 убежища, 4 штаба террористов и два оснащенных вооружением транспортных средства. В ходе воздушных и сухопутных операций уничтожен 41 боевик ИГ", — говорится в полученном РИА Новости заявлении генштаба Турции.

По информации военного ведомства, ВС Турции нанесли также удары из артиллерии и танков по 177 целям ИГ.

Армия Турции 24 августа начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков террористической группировки "Исламское государство", с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии и в настоящее время атакует город Эль-Баб. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что целью операции является зачистка от террористов территории размером 5 тысяч квадратных километров и создание на ней зоны безопасности для размещения беженцев.

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