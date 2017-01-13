Израиль обстрелял аэропорт в Сирии, Дамаск пригрозил ответными мерами

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Израильская армия обстреляла аэропорт под Дамаском. После инцидента сирийская армия предупредила Тель-Авив о возможности ответных мер.

Что произошло

Несколько взрывов прогремели накануне в районе военно-воздушной базы в Эль-Мезза, расположенной в восьми километрах у западу от Дамаска.

Позднее в сирийской армии рассказали, что ракеты были выпущены из района Тивериадского озера на севере Израиля. После взрывов в районе аэропорта начался пожар.

Данных о пострадавших и разрушениях нет.

Реакция Дамаска

В командовании сирийской армии заявили, что действия Израиля сыграли на руку боевикам, с которыми борется Дамаск.

Военные также предупредили Тель-Авив о возможных ответных мерах после случившегося.

Армия обороны Израиля отказалась комментировать инцидент, сообщает телеканал 9 TV.

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