Израиль обстрелял аэропорт в Сирии, Дамаск пригрозил ответными мерами

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Израильская армия обстреляла аэропорт под Дамаском. После инцидента сирийская армия предупредила Тель-Авив о возможности ответных мер.
Что произошло
Позднее в сирийской армии рассказали, что ракеты были выпущены из района Тивериадского озера на севере Израиля. После взрывов в районе аэропорта начался пожар.
Данных о пострадавших и разрушениях нет.
Реакция Дамаска
В командовании сирийской армии заявили, что действия Израиля сыграли на руку боевикам, с которыми борется Дамаск.
Военные также предупредили Тель-Авив о возможных ответных мерах после случившегося.
Армия обороны Израиля отказалась комментировать инцидент, сообщает телеканал 9 TV.
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