Сирия предупредила Израиль о возможном ответе на обстрел аэродрома

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Командование сирийской армии предупредило Израиль о последствиях ракетного обстрела военного аэропорта под Дамаском, передает агентство Рейтер.

Сирийские военные заявили, что Израиль выпустил несколько ракет, которые упали рядом с военно-воздушной базой в районе Эль-Мезза в восьми километрах западнее Дамаска, вызвав пожар.

Отмечается. что ракеты были выпущены сразу после полуночи с позиций близ Тивериадского озера на севере Израиля.

В заявлении армии говорится, что израильская атака таким образом оказала поддержку террористическим группировкам, с которыми борется правительство Сирии.

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