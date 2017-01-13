Израиль обстрелял военный аэропорт в Сирии, Дамаск пригрозил ответом

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Военный аэропорт в окрестностях Дамаска подвергся ракетному обстрелу со стороны Израиля. Сирийские военные пообещали принять ответные меры.

Ранее сообщалось, что рядом с аэропортом в районе Эль-Мезза в восьми километрах от сирийской столицы прогремели несколько взрывов.

В командовании сирийской армии рассказали, что ракеты были выпущены из района Тивериадского озера на севере Израиля. После взрывов в районе аэропорта начался пожар.

В Дамаске подчеркнули, что подобные действия Тель-Авива играют на руку боевикам. Сирийские военные также предупредили Израиль о возможных ответных мерах.

Израильские власти случившееся пока никак не прокомментировали.

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