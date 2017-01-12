Теракт в Дамаске совершил смертник с заминированным поясом

БЕЙРУТ, 12 янв — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Теракт в районе Кафрсусе в Дамаске был осуществлен террористом-смертником, сообщил корреспонденту агентства Sputnik сотрудник полиции на месте.
"Сотрудники безопасности обратили внимание на человека на входе в спорткомплекс. Скорее всего, он пытался пройти к безопасному перекрестку с другой стороны от комплекса. Когда сотрудники подошли к подозреваемому, он побежал. Поняв, что бежать смысла нет, он взорвал заминированный пояс на себе у входа, где были люди", — рассказал корреспонденту сотрудник полиции на месте.
На данный момент место теракта оцеплено сотрудниками полиции. На месте продолжают работать и сотрудники скорой помощи, передает с места событий корреспондент РИА Новости.
На прошлой неделе в воскресенье террористы взорвали заминированный автомобиль на западе провинции Дамаск, в деревне Бейт-Джинн, погибли пять человек, не менее 15 мирных граждан были ранены.