Путин обсудил с Эрдоганом подготовку переговоров по Сирии в Астане

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом совместные усилия по подготовке межсирийских переговоров в Астане и соблюдение договоренности о прекращении боевых действий в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.

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"Основное внимание уделено ситуации в Сирии. Отмечено, что достигнутые при посредничестве России и Турции договоренности между правительством Сирийской Арабской Республики и умеренной оппозицией о прекращении боевых действий в целом соблюдаются. Условлено продолжить активные совместные усилия по подготовке межсирийских переговоров в Астане", — говорится в сообщении.

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