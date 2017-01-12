Путин обсудил с Назарбаевым подготовку к переговорам по Сирии в Астане

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым ход подготовки к предстоящей в Астане международной встрече по сирийскому урегулированию, сообщает пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор Президента Российской Федерации В.В.Путина с Президентом Республики Казахстан Н.А.Назарбаевым. Обсужден ход подготовки к предстоящей в Астане международной встрече по сирийскому урегулированию", — говорится в сообщении.

Сообщается, что, кроме того, были затронуты некоторые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

В среду источник в сирийской оппозиции сообщил РИА Новости, что сроки проведения встречи по Сирии в Астане зависят от результатов консультаций, которые проходят в эти дни в Анкаре, не исключено, что ее перенесут на неделю.

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