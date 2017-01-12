Четыре штурмовика Су-25 вошли в российскую авиагруппу в Сирии

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В рамках плановой ротации в состав авиагруппы РФ на авиабазе "Хмеймим" в Сирии действительно вошли перелетевшие из России четыре штурмовика Су-25, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, комментируя сообщения американских СМИ о якобы усилении группировки РФ в САР.

"В рамках плановой ротации авиатехники в состав российской авиагруппы на авиабазе "Хмеймим" на днях действительно вошли перелетевшие из России четыре штурмовика Су-25, оборудованные современными навигационными системами и прицельным комплексом", — сказал Конашенков.

Он добавил, что вывод части российских летательных аппаратов, а также летного и инженерно-технического состава с территории САР спланирован в ближайшее время.

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