Четыре штурмовика Су-25 вошли в российскую авиагруппу в Сирии

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В рамках плановой ротации в состав авиагруппы РФ на авиабазе "Хмеймим" в Сирии действительно вошли перелетевшие из России четыре штурмовика Су-25, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, комментируя сообщения американских СМИ о якобы усилении группировки РФ в САР.
Он добавил, что вывод части российских летательных аппаратов, а также летного и инженерно-технического состава с территории САР спланирован в ближайшее время.
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